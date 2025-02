Internews24.com - Rovella a Mediaset: «Un grande rammarico prendere gol a fine primo tempo! Abbiamo fatto una buonissima partita…»

di Redazione: «Ungol aunapartita.» Le parole del centrocampista della LazioIntervistato danel post gara di Inter Lazio, Nicolò, ha parlato cosi:SUL MATCH- «Il piùche ci portiamo è aver preso gol aperché stavamo facendo una buona gara. Sicuramente quello ci ha un po’ demoralizzato, anche se è sbagliato dirlo ma è la verità»GOL ARNAUTOVIC- «Non l’ho rivisto, dico la verità, dopo magari vado a rivederlo. Ma al momento non l’ho ancora visto»MANCANZA IN ATTACCO– «Secondo metutta la partita bene, non solo i primi minuti.unapartita, ci è mancato solo il gol e quello ci avrebbe cambiato la gara. Dobbiamo sicuramente alzare il livello per questo finale di stagione, dobbiamo farlo tutti quanti.