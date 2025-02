Lanotiziagiornale.it - Rottamazione quater, nuova scadenza in arrivo: entro quando bisogna pagare la prossima rata

Leggi su Lanotiziagiornale.it

inper la. I contribuenti che sono in regola con i pagamenti precedenti dovranno versare nelle prossime ore ladella definizione agevolata delle cartelle. Laè fissata per venerdì 28 febbraio 2025, ma in considerazione dei cinque giorni di tolleranza previsti per legge saranno ritenuti idonei e tempestivi tutti i pagamenti effettuatiil 5 marzo.A comunicarlo è l’Agenzia per la Riscossione, ricordando che si puòutilizzando i moduli allegati alla comunicazione inviata da Agenzia Entrate-Riscossione, disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it., inunaper le rateC’è quindi tempo fino al 5 marzo per il versamento delladella