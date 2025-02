Donnapop.it - Rosalinda Cannavò nella bufera, pubblica un post sui social ma partono gli insulti: cosa ha fatto

In questi giorni, il mondo dello spettacolo è in fermento per uno degli eventi più glamour dell’anno: la Fashion Week di Milano. Tra sfilate, vip e fashion blogger, è un’occasione che fa sempre parlare di sé, ma quest’anno la prima polemica ha coinvolto.L’ex attrice, infatti, ha condiviso unsuiin cui raccontava di non poter partecipare alla settimana della moda, dato che è il suo primo anno da mamma e ha una bambina di cui prendersi cura. Unche all’apparenza sembrava innocuo e affettuoso, ma che in realtà ha scatenato una tempesta di critiche.Infatti, molti utenti l’hanno accusata di essere una “privilegiata”, sostenendo che le neomamme che svolgono lavori “normali” non possono permettersi di stare a casa con i propri figli e, anzi, sono costrette a lavorare molte ore al giorno.