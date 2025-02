Secoloditalia.it - Rompicapo Schlein, due anni di segreteria e ancora nessuno l’ha vista arrivare: dall’armocromista alle “supercazzole”, al libro flop

Leggi su Secoloditalia.it

Correva l’anno 2023, esattamente il 26 febbraio, quando Elly, vincendo le primarie dem fuori da ogni previsione, diventò la segretaria del Partito democratico. “Non ci hanno visto” fu la frase con la quale prese possesso del Nazareno. Sneakers bianche, blazer su camicia colorata, immancabili occhiali da sole appoggiati sulla testa, la sua borraccia ecologica e i giornali progressisti in estasi, anche se non si impose per un eloquio chiaro e diretto. Ospite dei primi talk show, pochi capirono effettivamente che piega avrebbe dato al partito nel dopo-Letta. Anche adesso non è che lo capiscono in molti all’interno e fuori del Pd. L’unica certezza è che avrebbe spostato il partito su una linea massimalista, scontentando i riformisti e i cattolici dem. La sua prima conferenza stampa nell’aprile successivo fu fumosa: il termovalorizzatore di Roma? “Sono stata eletta da un mese”.