Romo-Como sfida generazionale tra Ranieri e Fabregas | il confronto

Quando Claudioesordiva in Serie A con il Cagliari nel 1990, Cescaveva appena tre anni. I sardi, guidati dal tecnico romano, conquistarono la pzione dopo sette stagioni di assenza, un’emozione che lo stessoha vissuto sulla sua pelle lo scorso anno con il. Chiamato a novembre 2023 per sostituire Moreno Longo, ha riportato i lariani in Serie A dopo 21 anni, affiancato in panchina da Osian Roberts. Dopo un periodo di adattamento, il tecnico catalano sta facendo divertire i tifosi con gioco e risultati, come dimostrano le recenti vittorie contro Fiorentina e Napoli. Non è la prima volta che la sua squadra stupisce: in questa stagione ha già battuto Roma e Atalanta, con i giallorossi che ancora ricordano lo 0-2 subito il 15 dicembre, ultima sconfitta in campionato.