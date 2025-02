Thesocialpost.it - Romania, il candidato favorito alle presidenziali C?lin Georgescu fermato e interrogato dalla polizia

Ilrumene, C?lin, è statolocale mentre si recava a depositare la propria candidatura per le elezioni. Secondo i media rumeni, il politico si trova sottorio presso la Procura generale, che avrebbe emesso nei suoi confronti un mandato di arresto. Non sarebbe l’unico a essere stato portato in Procura: tra gli altri interrogati c’è anche il suo ex caposcorta, il mercenario Hora?iu Potra.Leggi anche: Elezioni, vince al primo turno il filorusso: vuole uscireNato e bloccare gli aiuti all’UcrainaIndagini su finanziamenti e organizzazioni estremisteaveva vinto il primo turno delle, poi annullatoCorte Costituzionale per presunte ingerenze russe. Il suo fermo rientra nelle indagini condotte mercoledì, che hanno portato a 47 perquisizioni nelle contee di Sibiu, Mure?, Timi?, Ilfov e Cluj.