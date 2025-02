Lapresse.it - Romania: fermato dalla polizia Georgescu, candidato filorusso per le presidenziali

Inè statodurante un controllo stradale Calin, ilalla presidenza di estrema destra eche aveva vinto il primo turno delle elezioni lo scorso anno prima che queste venissero annullate per irregolarità e ingerenze di Mosca., riferisce il suo entourage, è stato portato in questura per essere interrogato dai procuratori. “Calinstava per presentare la sua nuova candidatura alla Presidenza“, ha dichiarato il suo team in un post su Facebook. “È stato portato per un interrogatorio presso il procuratore generale”. Non è ancora chiaro il motivo dell’interrogatorio, né se nei suoi confronti verranno mosse accuse.