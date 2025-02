It.insideover.com - Romania, come risolvere il problema delle elezioni: incriminato il favorito Georgescu

Leggi su It.insideover.com

La sagapresidenziali insi arricchisce di un nuovo capitolo. Nel dicembre scorso, nella sorpresa generale, al primo turno di voto si era piazzato primo, con il 23% dei voti, il candidato Calin, di volta in volta definito populista, estremista di destra, putiniano, e chi più ne ha più ne metta. Indignazione negli ambienti Ue, sconcerto in quelli Nato (ah già, anon piace nemmeno la Nato), funeree previsioni per il secondo turno. Niente paura, però: intervengono l’allora presidente Klaus Iohannis che autorizza i servizi segreti rumeni a desecretare una serie di documenti che dimostrano (dimostrerebbero) il sostegno adi una potenza esterna (la Russia, ovviamente) anche attraverso attacchi hacker e una massiccia campagna via TikTok.Anche se nessuno comprerebbe un’auto usata dai servizi segreti rumeni, tanto basta perché il primo turno di quel voto venga annullato dalla Corte costituzionale (da notare che la prima rivale di, l’europeista Elena Lasconi, definisce la decisione “illegale e immorale”, tale da “distruggere l’essenza della democrazia”) e rimandato al 4 e 18 maggio di quest’anno.