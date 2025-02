Lettera43.it - Romania, arrestato e portato in procura il candidato presidente filorusso Georgescu

Calin, esponentedella destra romena che aveva vinto a sorpresa a novembre il primo turno delle elezioni presidenziali, poi annullate dalla Corte di cassazione per interferenze di Mosca, è statoe condotto ina Bucarest per essere interrogato dai giudici. Le accuse mosse ae ai suoi collaboratori sono quelle di «azioni contro l’ordine costituzionale e falso nelle dichiarazioni riguardanti il finanziamento della campagna elettorale». Questo il post pubblicato dall’account Facebook di: «È stato fermato nel traffico ed è statoa un interrogatorio presso l’ufficio deltore generale. Dov’è la democrazia, dove sono i partner che devono difendere la democrazia?». In corso perquisizioni nelle abitazioni dei suoi stretti collaboratori e della guardia del corpo di, grande favorito nelle elezioni che si terranno nuovamento il 4 maggio (eventuale ballottaggio il 18) dopo l’annullamento di dicembre.