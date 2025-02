Sololaroma.it - Roma, UFFICIALE: Marazzotti rinnova fino al 2027

Dopo i rinnovi di Mattia Mannini e Alessandrono, lablinda un altro talento della Primavera. Tramite un comunicato, il club giallorosso ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Fabrizio, centrocampista classe 2005, che ha siglato un nuovo accordoal 30 giugno. Come per i suoi due compagni di squadra, la società mantiene l’opzione per il prolungamento di un ulteriore anno. Prolungato il contratto di FabrizioCongratulazioni!https://t.co/g6gFu00XaD#ASpic.twitter.com/ohvKEEoySK— AS(@OfficialAS) February 26, 2025ARTICOLO IN AGGIORNAMENTOL'articoloalproviene da Solola.it.