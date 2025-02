Sport.quotidiano.net - Roma: Soulé è la nuova arma di Ranieri, in inverno vicinissimo all'addio

26 febbraio 2025 – È stato uno degli investimenti più importanti dell'estate e con sé aveva portato dietro tante aspettative. L'avvio di carriera in giallorosso di Matiasnon è stato dei più semplici: il ragazzo classe 2003 era reduce da una super stagione a Frosinone, ma doveva adattarsi in fretta a una piazza molto esigente. Il peso di un accordo da oltre 25 milioni per strapparlo a una rivale diretta come la Juventus ha senza dubbio pesato sull'idea di tifosi e addetti ai lavori di un impatto rapido e tangibile dal punto di vista statistico. Tutti i cambi in panchina non hanno di certo agevolato il percorso del ragazzo. Daniele De Rossi ha provato subito a testare la convivenza con Dybala, mettendo in ombra però la qualità individuale del ragazzo contro un gigante già affermato del calcio italiano e globale come la Joya.