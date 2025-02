Sololaroma.it - Roma, si lavora al rinnovo di Svilar: cosa manca per l’accordo

Il successo con il Monza ha dimostrato come anche le cosiddette seconde linee, o meglio riserve, stiano dando il proprio apporto alla causa giallorossa. I vari Shomurodov, Soulé, Cristante sono stati protagonisti di quella vittoria e visti i possibili tanti impegni da qui al termine della stagione, le loro prestazioni saranno importanti per permettere alladi raggiungere i proprio obiettivi.Se la sfida con i brianzoli è stata piuttosto semplice, il proprio guanto sulla vittoria lo ha messo anche Mile, con una parata decisiva e molto bella sul calare del primo tempo. L’estremo difensore serbo è stato uno dei punti fermi dellaanche in tutte le difficoltà incontrate all’inizio dell’annata e viste le sue prestazioni si sta guadagnando ildel contratto, con i giallorossi che puntano sul proprio portiere per il futuro.