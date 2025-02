Romadailynews.it - Roma: Santori (Lega), ancora una rapina a Monte Mario, affrontare emergenza sicurezza

I cittadini non possono più tollerare i gravi problemi diche affliggono alcuni quartieri.Fabrizio, capogruppo dellacapitolina, e Marco Palazzi, suo omologo in XIV Municipio, esprimono forte preoccupazione per l’aumento della criminalità diffusa e chiedono interventi urgenti da parte delle istituzioni.Dopo l’ultimo episodio di, nel XIV Municipio, avvenuto in pieno giorno con l’uso di martelli, i due esponenti politici sottolineano l’urgenza di agire senza indugi.e Palazzi invocano maggior presenza della Polizia Locale nelle piazze principali di ogni Municipio, sottolineando l’importanza del controllo del territorio e la raccolta di informazioni per contrastare efficacemente la criminalità.I due politici critico la mancanza di azioni concrete da parte del Campidoglio e chiedono al Sindaco di prendere misure immediate, a partire da, per garantire ladei cittadini e ripristinare lalità e il decoro urbano.