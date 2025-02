Roma rapina choc in gioielleria | ladri sfondano a martellate la vetrina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 febbraio 2025 –ieri poco prima delle 19 in unanella zona di Monte Mario a. Tre persone con i volti coperti da passamontagna e tute bianche hanno sfondato a colpi di martello laesterna del negozio in via Vincenzo Troya, portando via bracciali e orecchini di valore.Al momento dellail titolare del negozio era all'interno e ha cercato di difendere i preziosi con un bastone ma itori sono riusciti a fuggire con il bottino nello zaino lasciando a terra il martello e due ombrelli. Sullaindagano i poliziotti del commissariato di Primavalle. Il bottino è ancora da quantificare. (Fonte: Adnkronos)