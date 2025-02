Romadailynews.it - Roma: Nanni (Misto), continuano gli incontri su Giubileo in territori, domani Municipio II

L’appuntamento “2025 a: tra storia, spiritualità, urbanistica e socialità” si terràdalle 20:30 presso la Sala Rotonda della parrocchia Sacro Cuore Immacolato di Maria, in piazza Euclide. A renderlo noto è il consigliere in Campidoglio e presidente della commissione, Dario, del gruppo. All’evento parteciperanno anche il consigliere comunale Giovanni Quarzo e il professore di Storia della Chiesa Moderna e Contemporanea, Marco Pioppi.L’incontro si propone di informare i cittadini sulle iniziative previste in occasione del, dando spazio alle testimonianze e alle richieste della comunità. Sarà un’opportunità per riflettere sulle opere in corso in città, sulle tempistiche e sul coinvolgimento dei cittadini nella trasformazione urbana. Si discuterà anche del significato profondo dele del suo impatto sul tessuto sociale e spirituale della città.