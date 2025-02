Liberoquotidiano.it - Roma, movimenti in piazza contro il modello Caivano

Tornano ingli attivisti del Movimento per l'abitare adopo l'irruzione della polizia nel quartiere Quarticciolo. Una operazione su vasta scala mirata a smantellare le piazze di spaccio in quel quadrante della capitale ma anche a "liberare" due case popolari occupate. "Quello che è successo stamattina a Quarticciolo è quello che ci aspettavamo e che denunciamo da tempo - spiega Paolo di Vetta, del Movimento per l'abitare - Una prova di forza dello Stato che non fornisce soluzioni al problema dell'abitare e che conosce solo lo strumento della forza. Una operazione che dietro la scusa della lotta alla droga nascondeva l'intento di sgomberare famiglie senza casa, come appunto successo stamattina". Nel corso della manifestazione aSanti Apostoli gli attivisti hanno poi chiesto un incon il Prefetto: “Alla riunione - ha spiegato la delegazione all'uscita da palazzo Valentini - abbiamo ribadito la necessità di convocare un tavolo con Regione e Comune per velocizzare il "Piano casa" concordato con il Comune, abbiamo condannato le operazioni di questa mattina a Quarticciolo che dietro la motivazione dello spaccio nascondeva l'intento di sgomberare due famiglie che avevano occupato due alloggi popolari e che ora si trovano in mezzo ad una strada.