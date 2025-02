Sololaroma.it - Roma-Juventus, il match sarà visibile in chiaro: l’annuncio di Dazn

Leggi su Sololaroma.it

Lasta vivendo un ottimo periodo di forma. I giallorossi hanno iniziato nel migliore dei modi questo 2025 e l’ultima vittoria con il Monza, per 4-0, ha certificato i miglioramenti della squadra. Claudio Ranieri è riuscito a lavorare sin dallo scorso novembre sulla testa dei calciatori, su quell’aspetto caratteriale che è cruciale in una stagione lunga e tortuosa. Il prossimo avversarioil Como, più nello specifico domenica 2 marzo alle 18:00 allo stadio Olimpico. Battere i voltiani darebbe ulteriore fiducia all’ambiente capitolino, in una caccia all’Europa che sta diventando sempre di più un obiettivo concreto, alla portata.Guardando in grande scala, però, la Lupa ha davanti a sé ancora diverse partite complicate, anche contro grandi piazze. Tra queste c’è la gara con la, in programma nei primi di aprile con la data e l’orario effettivi che andranno confermati dalla Lega Serie A.