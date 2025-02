Juventusnews24.com - Roma Juve, spicca un importante novità riguardante la copertura televisiva di questo big match: ecco cosa filtra!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, emerge unain merito alla friubilità della sfida dell’Olimpico:può succedere!I colleghi di Calcio&Finanza hanno dato un aggiornamento in merito a, bigdell’Olimpico valevole per la 31^ giornata di Serie A. Stando a quanto emerge sulle colonne della predetta redazione ci dovrebbe essere unainteressante.Questa riguarda ladell’evento: la partita sarà trasmessa in chiaro su DAZN, che offrirà l’opportunità di farla vedere gratuitamente ai primi 2.000.000 di non iscritti alla piattaforma streaming. Si attende solo l’ufficialità della decisioneLeggi suntusnews24.com