Roma: incendio in un appartamento in zona Eur, nessun ferito

Un violentoè scoppiato ieri sera, intorno alle 22:45, in unal terzo piano di una palazzina situata in via Umberto Saba, 67, nelladell’Eur a. Sul luogo sono immediatamente intervenute varie squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. A causa del fumo intenso che ha invaso completamente gli ambienti, l’coinvolto è stato temporaneamente dichiarato inagibile. Fortunatamente non si segnalano feriti in seguito all’incidente.(RED)