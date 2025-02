Romadailynews.it - Roma: incendio doloso in un hotel a Fiano Romano, denunciato ex dipendente

Leggi su Romadailynews.it

Un giovane di 27 anni è statodai carabinieri della Compagnia di Monterotondo per aver appiccato unin un albergo ano. La segnalazione è arrivata al Nue 112 la sera del 21 febbraio e i vigili del fuoco di Montelibretti insieme ai carabinieri sono immediatamente intervenuti sul posto.L’, che ha interessato due locali utilizzati come deposito di masserizie, è risultato essere di natura dolosa. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno confermato che il responsabile conosceva bene la struttura, non essendo mai stato ripreso dalle telecamere.Le prime indagini hanno portato i Carabinieri a concentrarsi su un exdell’, fermato poco dopo l’mentre tornava a casa con i vestiti sporchi di fuliggine.Il sospettato, un 27enne italiano che aveva lavorato nella struttura, una volta condotto in caserma, ha confessato di aver appiccato il fuoco a causa del suo recente licenziamento.