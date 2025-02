Romadailynews.it - Roma: Gualtieri, traguardo importante avvio lavori ospedale veterinario

Inizia la realizzazione del primopubblico di, unper la città. Il sindaco Robertoha annunciato che si sta procedendo con idi riqualificazione e adattamento degli ambienti per trasformarli in une creare una nuova area ex novo. Si tratta del primopubblico della città, realizzato dall’amministrazione comunale.Durante la presentazione del progetto presso il canile della Muratella, il sindaco ha dichiarato: “Si entra nella fase operativa, con una vera e propria rifunzionalizzazione che prevede l’allestimento di sale operatorie, stanze di degenza, forniture mediche e cucce per gli animali. Si prevede già un’espansione della struttura. L’obiettivo è avere una struttura ospedaliera a supporto dei numerosi cani e gatti presenti nelle strutture comunali”.