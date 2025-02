Lapresse.it - Roma, Giornata Mondiale delle Malattie Rare: “Chiamale per nome”

Leggi su Lapresse.it

In occasione della, Sanofi ha organizzato aun convegno per lanciare una nuova campagna di sensibilizzazione sul tema dal titolo “per“. Hanno preso parte, in due diversi panel, rappresentantiassociazioni di pazienti esocietà di medici e ricercatori impegnati in questo delicato campo della medicina. Nel suo discorso conclusivo, Fulvia Filippini, pubblic affairs country head di Sanofi Italia, ha quindi fatto il punto sullo stato dell’arte della situazione: “Sicuramente ci sono ancora tante cose da fare – ha affermato – però allo stesso tempo devo dire che ho visto dalla politica un impegno nuovo”. All’evento sono infatti intervenuti numerosi parlamentari appartenenti a tutti gli schieramenti politici, a sottolineare la natura bipartisan dell’argomento.