Roma, dopo Ranieri scelto il tecnico: è stato già contattato

Ultimo aggiornamento 26 Febbraio 2025 13:23 di Giancarlo SpinazzolaLaa fine stagione saluterà Claudioche diventerà consulente del club:il nuovoLasi è decisamente rimessa in carreggiata. La squadra che rischiava la retrocessione all’arrivo di Claudioora è solo un lontano ricordo. Il “Normal One” per eccellenza sta svolgendo appieno il suo compito ed anche con risultati più che brillanti. Ilha portato i giallorossi a scalare la classifica ed a lambire la zone europea.Ora però c’è da chiudere la stagione nel migliore dei modi per poi puntare alla prossima, ricostruendo e realizzando una squadra sempre più forte. Sono diversi gli obiettivi sul mercato per quanto riguarda i calciatori ma il primo tassello sarà quello dell’allenatore.E c’è un nome che più di tutti stuzzica Trigoria e dintorni.