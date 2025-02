Romadailynews.it - Roma: Diaco-Di Russo (M5s), pronta interrogazione su possibile abbattimento 100 olmi viale Quattro Venti

L’assessora all’Ambiente di, Sabrina Alfonsi, ha annunciato il recentedi 100lungonel MunicipioXII in un video pubblicato venerdì. Questa decisione ha suscitato profonda preoccupazione tra i cittadini e i membri della comunità locale.Il vicepresidente della commissione Ambiente diCapitale, Daniele, insieme al capogruppo del M5s nel XII Municipio, Lorenzo Di, hanno espresso la propria indignazione di fronte a questa “strage continua e sconsiderata di alberi”. Hanno chiesto il rispetto immediato del Regolamento del verde e del paesaggio urbano approvato precedentemente e la creazione tempestiva della Consulta del verde, un organo consultivo fondamentale per affrontare situazioni critiche come questa.I consiglieri M5s hanno sottolineato l’importanza di salvaguardare, tutelare e proteggere l’ambiente a, denunciando che i tagli indiscriminati stanno trasformando la città in un “cimitero a cielo aperto degli alberi”.