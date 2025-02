Romadailynews.it - Roma: controlli nel Tuscolano, Rsquilino e Appio-Latino, 3 arresti e 8 denunce

Operazione antidroga a: tre, ottoe 17 notifiche di allontanamentoNelle zone tra Esquilino,, i carabinieri hanno condottoper contrastare il degrado urbano. Il bilancio dell’operazione include tre, ottoe 17 notifiche di allontanamento.Durante i, sono state identificate 208 persone e controllati 96 veicoli. Tra gli arrestati, un 19enne di Napoli è stato sorpreso mentre rubava merce da un negozio di via Gioberti. Anche due giovani egiziani sono stati arrestati per possesso di droga e denaro contante.Altri cittadini stranieri sono stati denunciati per inosservanza degli ordini di allontanamento. Tra di loro, un marocchino è stato trovato con chiavi alterate e un disturbatore di segnale d’allarme. Un tunisino è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.