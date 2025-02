Romadailynews.it - Roma: con martello rapinano gioielleria a Monte Mario e scappano, indagini in corso

Unaè stata oggetto di un’audace rapina: violenti malviventi hanno sfondato la vetrina con unper rubare i gioielli esposti, ferendo il proprietario del negozio nel tentativo di fuggire con il bottino. L’episodio si è verificato ieri poco prima delle 19 in zona, precisamente in via Vincenzo Troya. Dopo aver attirato l’attenzione con il rumore del vetro infranto, i tre malintenzionati sono stati affrontati dal proprietario, che è riuscito a reagire prima che riuscissero a dileguarsi con bracciali e orecchini di valore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e gli operatori sanitari, anche se l’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. Lesono inper individuare e arrestare i colpevoli di questo violento assalto.(RED)