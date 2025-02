Sololaroma.it - Roma-Como, probabili formazioni: Baldanzi dal 1?, la scelta su Rensch

Una delle squadre che ha iniziato meglio il 2025 è senza ombra di dubbio la. I giallorossi, infatti, sono la squadra che ha collezionato più punti dall’1 gennaio, davanti a club come Napoli ed Inter che stanno lottando per lo Scudetto. Claudio Ranieri è stato chiaro: serve continuare su questa strada, che appare quella giusta per rinascere una volta per tutte. La prossima tappa del cammino dei capitolini sarà all’Olimpico con il, più nello specifico domenica 2 marzo alle 18:00. I lariani sono reduci da una serie di risultati utili consecutivi e vogliono dimostrare di essere una realtà del nostro calcio.Il coach di Testaccio dovrà tenere conto anche dei prossimi impegni, di quell’Europa League che tanto peserà in questo finale di annata. La Lupa si affiderà nuovamente a quelle seconde linee che hanno dato prova di saper incidere nelle recenti uscite, che si sono messe sotto la luce dei riflettori.