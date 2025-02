Sololaroma.it - Roma, Como nel mirino: Baldanzi cerca continuità

La stagione dellasta andando sempre di più nella giusta direzione. Già, perché in questo inizio 2025 i giallorossi hanno mostrato miglioramenti sia dal punto di vista tecnico che da quello mentale, in campionato ed in Europa. L’ultima sconfitta in Serie A risale allo scorso 15 dicembre in trasferta, più nello specifico per 2-0 con il. Tempi diversi, con Claudio Ranieri che aveva ereditato da circa un mese una barca che appariva prossima ad affondare. Caso vuole che il prossimo avversario, sulla strada dei capitolini, sia proprio la rosa dei voltiani, reduce dal successo per 2-1 tra le mura amiche con il Napoli e desiderosa di dimostrare il suo valore.Il coach di Testaccio è consapevole delle insidie che nasconde la gara con i ragazzi di Cesc Fabregas, sempre più sicuri dei loro mezzi.