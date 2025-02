Sport.periodicodaily.com - Roma-Como: le probabili formazioni

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I giallorossi per continuare la loro scalata verso l’Europa, i lariani per avvicinarsi alla salvezza.si giocherà domenica 2 marzo 2025 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI giallorossi puntano alla quarta vittoria consecutiva per tenere il passo di chi li precede. La squadra di Ranieri è attualmente nona con 40 punti, ed è in serie positiva da dieci turni, durante i quali sono arrivate sette vittorie e tre pareggi. Un ruolini di marcia da scudetto che si vuole proseguire il più a lungo possibile.Momento positivo per il, reduce da due vittorie contro Fiorentina e Napoli, che hanno migliorato sensibilmente la classifica con il tredicesimo posto a quota 28 punti ed un margine di sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.