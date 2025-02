Thesocialpost.it - Roma, chi è la 19enne investita e uccisa mentre tornava a casa dal lavoro

Leggi su Thesocialpost.it

Daniela Gambardella avrebbe compiuto 20 anni a luglio. Studente universitaria con la passione per il canto e la recitazione, lavorava in un centro commerciale per pagarsi gli studi. Ieri pomeriggio,attraversava la strada sulle strisce pedonali, è stata travolta eda un’auto lanciata a tutta velocità su via Laurentina. Al collo aveva ancora il badge del.«Quell’uomo correva come un matto. È stata una scena sconvolgente», raccontano i testimoni. Con Daniela, le vittime della strada adall’inizio dell’anno salgono già a dieci. Molte, come lei, stavano semplicemente attraversando sulle strisce.Nata a Pagani, in provincia di Salerno, Daniela era molto attiva nella sua comunità, organizzava eventi e realizzava decorazioni per feste. Asi era trasferita per studiare all’università di3,lavorava come receptionist per una compagnia telefonica all’interno del centro commerciale Maximo.