Roma-Athletic Club, corsa ai biglietti: sito in tilt

L’entusiasmo aè alle stelle. Dopo una prima parte di stagione deludente, il tifo giallorosso si è ricompattato attorno al nuovo corso guidato da Claudio Ranieri, il cui impatto sulla squadra è stato immediato e positivo. Lanon perde in campionato da oltre due mesi, ha ridotto il distacco dalla zona Europa da -11 a soli -2 punti e ha conquistato l’accesso agli ottavi di Europa League.Il sorteggio di Nyon ha evitato ai giallorossi un euroderby con la Lazio, accoppiandoli invece con l’Bilbao, avversario già affrontato nella fase a gironi in un pareggio per 1-1 all’Olimpico. Ilbasco tornerà aper l’andata del 6 marzo, e l’attesa tra i tifosi è così alta che ilufficiale della società è andato indurante la fase di acquisto dei.Fase di vendita sospesaLa vendita riservata agli abbonati di campionato è iniziata lunedì, mentre oggi è stato il turno degli abbonati di Europa League, che hanno intasato la piattaforma fino a renderla inaccessibile.