Rompipallone.it - Roma-Athletic Bilbao, c’è lesione per il centrocampista: le ultime

Leggi su Rompipallone.it

Arrivano importanti novità in casaper la prossima sfida di Europa Legaue, di seguito riportato l’annuncio dellaLasta vivendo un momento positivo in una stagione che non è iniziata nei migliori dei modi ma è stata caratterizzata da alti e bassi. Ranieri, infatti, ha ripreso in mano la squadra e ha dimostrato tutto il suo valore. Attualmente, infatti, è a soli due punti dal posto per la Conference League e spera di poter continuare in questo modo per poter raggiungere il posto dedicato all’Europa League.Non solo il campionato, ma la squadra giallorossa ha superato i playoff e ha il biglietto per giocarsi gli ottavi. Non si disputerà però il derby in quanto il sorteggio ha deciso che l’avversario dellasarà l’.La squadra di Ranieri, quindi, ospiterà la squadra spagnola nel proprio stadio giovedì 6 marzo alle ore 21.