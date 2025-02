Romadailynews.it - Roma: arriva Motodays 2025, dal 7 al 9 marzo tre giorni di passione per le due ruote

si avvicina sempre di più e promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di moto del Centro-Sud Italia. Dal 7 al 9presso Fierasi svolgerà la tredicesima edizione, caratterizzata da tante novità, esperienze uniche e appuntamenti emozionanti. L’evento si conferma come punto di riferimento per gli amanti delle due, con un format che unisce esposizione, formazione e divertimento in sella.“è un appuntamento fondamentale per Fierae per il mondo delle moto”, commenta Fabio Casasoli, Amministratore unico di Fiera. “È un punto di riferimento per il Centro-Sud Italia e lo scorso anno ha ripreso il suo percorso con grande entusiasmo e determinazione. Siamo orgogliosi di continuare su questa strada, offrendo un evento sempre più coinvolgente e ricco di novità, che unisce, formazione e innovazione”.