Sololaroma.it - Roma al test Como, Shomurodov dal 1?: Ranieri punta sul bomber di scorta

Leggi su Sololaroma.it

Da. Sono passati poco più di due mesi dall’ultima sconfitta dellain Serie A, più nello specifico per 2-0 al Sinigaglia contro i Voltiani. Da quel momento, nellaa dei giallorossi è scattata una scintilla, dal punto di vista mentale. Escludendo l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano del Milan, la squadra ha scalato la classifica in campionato e raggiunto gli ottavi di finale di Europa League, competizione tanto cara ai Friedkin. Il match di domenica alle 18:00, con i lariani, risulterà un vero e proprioda non sbagliare per i capitolini, chiamati a compiere l’ennesimo step di questo finale di annata.Claudiodovrà mescolare le carte in tavola, anche in virtù dell’impegno del prossimo giovedì con l’Athletic Bilbao. Il coach diaccio punterà su quelle seconde linee che tanto hanno convinto, nell’arco delle ultime settimane.