Romadailynews.it - Roma: a Tor Pignattara occupano uno stabile, 7 persone denunciate

Settesenza fissa dimora di origine sudamericana sono stateper aver occupato abusivamente unoin via Castruccio Catracane, nel quartiere di Tor.I soggetti, con età compresa tra i 20 e i 44 anni, sono stati individuati grazie all’intervento dei carabinieri, che hanno proceduto con le denunce per invasione di terreni o edifici.Tra di loro, un 21enne peruviano è stato anche denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso di un cellulare rubato, restituito poi al legittimo proprietario.Le operazioni sono state condotte senza incidenti e si sono concluse regolarmente.(RED)