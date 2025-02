Ilrestodelcarlino.it - Rogo Inalca, cittadini insoddisfatti: "Incontro pubblico deludente. Vogliamo trasparenza e verità"

, restano senza risposta molti degli angosciosi interrogativi sulla salute pubblica posti lunedì sera daiall’assemblea al circolo Pigal. La tensione che si è respirata per oltre due ore mentre parlavano il sindaco Massari e l’assessore all’ambiente Bonvicini, i delegati di Ausl ed Arpae, è esplosa in fine serata in una raffica di domande. Residenti con amianto sui balconi e la madre di un bimbo che frequenta l’asilo Alice che parla a nome dei genitori, il professore del liceo Moro che descrive "aule diventate camere a gas" e Stefano Ferrari (fondatore di Reggioemiliaripuliamoci), quasi tutti sono usciti dal Pigal "". Non volevano essere tranquillizzati, ma "sapere la" e si sono sentiti "presi in giro". Le spiegazioni di Arpae sui comportamenti delle colonne di fumo in atmosfera e le spiegazioni tecniche sulle modalità di rilevazione degli inquinanti, non sono bastate a chiarire i dubbi.