Metropolitanmagazine.it - Roger Waters è stato condannato per diffamazione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’ex Pink Floydda un’alta corte londinese per, dopo che il regista John Ware aveva denunciato lui e Al Jazeera. All’uomo si deve il documentario The Dark Side of, uscito nel 2023, che porta a galla le presunte idee antisemite del musicista britannico.Tra le varie testimonianze riportate, spicca quella del sassofonista Norbert Stachel, che ha ricordato quandoavrebbe perso la testa in Libano, dopo che gli eraservito un pasto vegeteriano. Stando alle sue parole, avrebbe iniziato a urlare: «Dov’è carne? Che me ne faccio di questo roba? Questo è cibo per ebrei! Perché mi date cibo per ebrei? Portatemi via questo cibo per gli ebrei!».è antisemita?Bob Ezrin, produttore di The Wall, ha invece parlato di quandosi divertì a scrivere una canzone sull’ex manager della band Bryan Morrison.