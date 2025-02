Thesocialpost.it - Roger Black, l’ex campione olimpico aveva una valvola cardiaca difettosa: “Mi addormentavo ovunque, invece rischiavo di morire”

, celebre atleta britannico, ha scritto la storia dell’atletica leggera con le sue imprese, tra cui due medaglie d’oro nei 400 metri agli Europei e una medaglia d’argento ai Mondiali di Tokyo e alle Olimpiadi di Atlanta. A 58 anni,ha continuato a correre per mantenersi in forma, ma una crescente stanchezza lo ha costretto a fermarsi.Leggi anche: Domenico Padalino, mortocalciatore colpito da malore improvviso in stradaLa scoperta della patologiaIn un’intervista al Daily Mail,ha rivelato di aver inizialmente attribuito la sua stanchezza alla vecchiaia. Tuttavia, ha presto capito che la situazione era più grave di quanto pensasse. “Mi sono allenato per una vita, pensavo soltanto che stavo diventando un vecchio idiota vista l’età”, ha raccontato, riferendosi ai momenti in cui si addormentava improvvisamente.