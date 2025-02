Tpi.it - Rocco Schiavone 6: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

6: le, 26 febbraioQuesta sera, mercoledì 26 febbraio 2025, su Rai 2 va in onda ladi6, la nuova serie con protagonista Marco Giallini. In tutto sono previste quattro nuove puntate. L’attore vestirà i panni del famoso vicequestorepolizia che ha conquistato il pubblico. La serie è tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini. Vediamo insieme le)È un giorno come tanti, quandoriceve la notizia del ritrovamento di alcune ossa in un bosco a pochi chilometri da Aosta. Immediatamente, il vicequestore mobilita i suoi agenti, affiancati da Alberto Fumagalli, Michela Gambino ed altri esperti. Già dai primi rilievi emerge che le ossa appartengono a un bambino.