Quotidiano.net - ‘Rocco Schiavone 6’: le anticipazioni della seconda puntata

Leggi su Quotidiano.net

La serie tv’, tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini, è già entrata nel vivo. Mercoledì 26 febbraio va in onda il secondo episodio che vede, ovviamente, Marco Giallini nei panni del vicequestore protagonista. Tra scoperte, colpi di scena, conferme e nuove indagini, la storia continua ad appassionare i telespettatori. Dove eravamo rimasti, tra un caso e l’altro, è riuscito a partire per Roma dove è pronto ad affrontare il processo contro Mastrodomenico (Daniele Nuccetelli). Nella Capitale, il vicequestore è costretto a fare i conti con sé stesso e con il suo passato, ad affronta i suoi fantasmi e comprende che è arrivato il momento di salutare una vita che non è più la sua.Il caso su cui il vicequestore(Marco Giallini) si trova a lavorare è il ritrovamento di alcune ossa in un bosco non molto lontano da Aosta.