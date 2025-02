Movieplayer.it - Rocco Schiavone 6, il cast sulla nuova stagione: “Siamo tutti più maturi e disillusi”

Marco Giallini e gli altri interpreti presentano lapiù movimentata della serie Rai. Tante svolte, sparse su tre città e su ben due continenti. Ogni mercoledì su Rai2 e in streaming su RaiPlay. "Ti vedo più ciancicato": queste le parole dirette a Marco Giallini sul set di6. Almeno stando a quanto racconta l'attore romano presentando le nuove quattro puntate della serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini: La ruzzica de li porci un racconto contenuto nella raccolta Carnevale in giallo, Le ossa parlano, un racconto inedito e Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Sud America?. Ogni mercoledì in prima serata su Rai2 e interamente disponibile in anteprima su RaiPlay. Il protagonista, trasferito dalla capitale ad Aosta come vicequestore per motivi disciplinari, oramai senza il suo interprete .