Unlimitednews.it - Rocca “Il nuovo Piano industriale del Lazio è una visione d’insieme”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Questoè una. Noi avevamo la necessità di un confronto, che è avvenuto sin dal primo giorno con tutte le organizzazioni di categoria, in particolar modo con Unindustria. Noi siamo la seconda Regione in Italia per PIL e quindi era importante sottolineare chi sono i protagonisti di questa produzione. Noi dobbiamo sapere quali sono gli strumenti per facilitare la vita di chi investe, crea benessere e dà occupazione”. Così Francesco, presidente della Regione, a margine della presentazione deldel.spf/fsc/gslUnlimited News - Notizie dal mondo