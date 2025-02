Movieplayer.it - Robin Hood: Il cast completo della nuova serie live-action svelato, Lauren McQueen è la Lady Marian

interpreterànelladi. Ecco ilrivisitazione del celebre racconto., conosciuta per la sua interpretazione in Here, è stata scelta per il ruolo di protagonista femminile accanto a Jack Patten nellain arrivo su MGM+. Ilprincipaleinclude anche Lydia Peckham (Il regno del pianeta delle scimmie), Steven Waddington (The Trap), Marcus Fraser (Fondazione), Angusle-Doughty (Tenebre e ossa) e l'attore e creatore digitale Henry Rowley. A Patten si unisce anche Sean Bean. Prodotto da Lionsgate TV e con John Glenn come showrunner,è una rivisitazione moderna del celebre racconto, caratterizzata da una forte componente romantica, autenticità storica e .