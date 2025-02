Amica.it - Roberto Saviano, il doc su Mauro Rostagno: «Racconto un uomo libero e moderno»

Leggi su Amica.it

(askanews) – Un, passato dalle lotte giovanili del 1968 ai vertici di Lotta Continua, dall’esperienza nell’ashram di Osho a Pune alla creazione di una comunità per tossicodipendenti, al lavoro di giornalista a Trapani. Lì attraverso una piccola tv locale denunciava quella potente mafia locale, di cui nessuno parlava negli anni Ottanta, che poi lo condannò a morte. Nel documentario. L’che voleva cambiare il mondo, su Sky Documentaries dal 26 febbraio,racconta la vita straordinaria di quell’ucciso dalla mafia il 26 settembre 1988 e spesso dimenticato.«Non era la storia classica di un militante antimafia, non era un magistrato, non era neanche un giornalista di testata», ha spiegato, «l’uso delle televisioni locali come strumento di inchiesta non l’ha fatto nessuno, pochi esperimenti poi falliti, laterali.