Roberto Orci, sceneggiatore e produttore di Star Trek e Transformers, morto a 51 anni

Ilautore di tanti successi èil 25 febbraio 2025 nella sua casa di Los Angeles a seguito di una grave insufficienza renale, il creativo aveva 51, lo scrittore efautore dei reboot die creatore della serie Fringe èmartedì 25 febbraio 2025 nella sua casa di Los Angeles per una grave insufficienza renale, come ha confermato Variety. Aveva 51. In coppia con Alex Kurtzman,ha creato franchise di successo rilanciando le saghe sci-fi deinel 2007 enel 2009. Ha anche lanciato la saga Now You See Me e ha collaborato a The Amazing Spider-Man 2 e alla sceneggiatura di Mission Impossible 3. Sul piccolo schermo,e Kurtzman hanno sviluppato nel .