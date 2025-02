Metropolitanmagazine.it - Roberto Orci, sceneggiatore e produttore di “Star Trek” e “Transformers”, è morto a 51 anni

, lo scrittore edietro i reboot di fine2000 di “” e “” e creatore di “Fringe”, èmartedì nella sua casa di Los Angeles per una malattia renale, ha confermato Variety . Aveva 51.Nato in Messico,ha frequentato la Crossroads School di Los Angeles, dove ha incontrato il collega amante del cinema Kurtzman. Hanno continuato a collaborare a numerosi progetti, iniziando con la scrittura di sceneggiature per “Hercules: The Legendary Journeys”, e sono diventati showrunner all’età di 24. Hanno continuato a scrivere per “Alias” di JJ Abrams e poi hanno creato la serie di fantascienza della Fox “Fringe”, andata in onda per cinque stagioni.Con il socio Alex Kurtzman,ha co-scritto progetti tra cui “” del 2007 e “” del 2009.