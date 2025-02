Dilei.it - Rkomi, il suo accento e il penultimo posto a Sanremo 2025: “Preferivo arrivare ultimo”

Tra i Big che hanno saputo farci ballare e cantare nel corso della settimana diè quello che, nonostante la profondità e il ritmo della sua canzone, non ha ottenuto il risultato sperato in termini di classifica.Un 28esimomolto discusso data la potenza della sua canzone che nel corso delle settimane seguenti è diventata una delle più ascoltate., ospite a Stasera c’è Cattelan, ha voluto parlare di questo, ma anche del suocorsivo e dell’affetto che lo lega a una serie di colleghi che abbiamo visto nel corso della kermesse.racconta la sua esperienza aSuccede spesso che, nel corso della settimana di, alcune canzoni non vengano percepite e premiate come meritano. Molto spesso brani che ottengono modesti posti in classifica, nel corso del tempo diventano vere e proprie hit difficili da toglierci dalla testa.