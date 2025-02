Biccy.it - Rkomi da Cattelan: “La convivenza con Bresh e Tedua e il mio corsivo”

è stato uno degli ospiti della seconda puntata di Stasera C’èsu Rai2. Il cantante ha esordito commentando il suo 28esimo posto conquistato al Festival di Sanremo con il brano Il Ritmo Delle Cose.“Il 28esimo posto pensavo mi potesse fare male, invece no. Me la sono tirata per tutta la settimana dicendo al mio team ‘tanto arrivo penultimo’ e infatti sono arrivato penultimo. Ma avrei preferito arrivare ultimo e rubare il primato a Marcella Bella“. In merito a Il Ritmo Delle Cose, a domanda diretta di: “Come mai hai usato la parola decrescendo? È una parola strana non penso che l’abbia mai usata nessuno in musica“,ha spiegato: “Perché io sono un fan delle cose strane, nella vita come nella musica. Anche l’arrangiamento di per sé non è un classicone sanremese. La parola decrescendo l’ho usata perché per me è un tornare indietro“.