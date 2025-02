Lanazione.it - Rivoluzione nel verde pubblico. Al via lavori straordinari: "Nuova vita per parchi e giardini"

Inizia unastagione per ildi Follonica, che vedrà rinnovarsi in molta sua parte. "Abbiamo iniziato – dice il vicesindaco e assessore con delega alDanio Baietti - iper sistemare alcune situazioni aperte in città. Tanti sono gli interventi, già iniziati e in programma, che saranno conclusi nel giro di alcune settimane. L’obiettivo è intervenire prima della primavera perché è il periodo più indicato e anche per prepararsi alla bella stagione nel migliore dei modi, sia per quanto riguarda, la passeggiata, che i cortili delle scuole". Quello più corposo riguarderà la messa in sicurezza e la messa a dimora di nuove piante che andranno a sostituire quelle perse (che sono circa venticinque) negli ultimi mesi. Questo avverrà sia nella pineta di Ponente sia su lungomare Italia (con la messa a dimora di una quarantina tra pini, lecci, frassini nel parco e platani sul lungomare).