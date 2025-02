Sport.quotidiano.net - Riunione tecnica dopo il ko. La Maceratese si compatta

Incontro prima dell’allenamento alla presenza del presidente Alberto Crocioni, dell’allenatore Matteo Possanzini, del direttore generale Stefano Serangeli, del diesse Nicolò De Cesare e del responsabile scouting Matteo Siroti. Non è una novità, ma una consuetudine che si ripete da tanto tempo, ma questaha un enorme valorele ultime due partite in cui i biancorossi hanno perso la vetta incappando poi a Urbino pochi giorni fa nella seconda sconfitta in campionato. Si va quindi avanti compatti tra società e staff tecnico, c’è una stagione da portare a termine e i biancorossi sono attesi dalla partita casalinga con il Fabriano Cerreto che acquista una grande rilevanza. La squadra deve tornare alla vittoria per cancellare la sconfitta di domenica a Urbino arrivata al termine di una prestazione deludente.